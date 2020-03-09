Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает kp.ru со ссылкой на заявление самого артиста.

Джиган записал сторис на своей странице в Instagram и заявил, что он находится в «психушке», где его лечат и кормят хорошо. При этом на кадрах видно, что артист сбрил бороду и брови. Его жена Оксана Самойлова после того, как Джиган оказался в реабилитационном центре, написала короткий пост в соцсетях: «я просто не хочу просыпаться в этом мире».

Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом. Меньше месяца назад, 18 февраля, у артиста родился первый сын Давид. Он стал четвертым ребенком в семье: ранее у Джигана и Оксаны Самойловой родились три дочери.

31 марта 2017 года сообщалось, что пользователи Instagram и YouTube обвинили рэпера Джигана в плагиате хита группы «Грибы» под названием «Тает лед».

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