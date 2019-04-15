Жители Казани перепутали концерт Макса Коржа с землетрясением и вызвали МЧС

Жители Казани перепутали концерт певца Макса Коржа с землетрясением и вызвали спасателей МЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управлении МЧС России по Татарстану, однако, на сайте Министерства информации о подобных вызовах нет.

Жильцы домов, расположенных вблизи дворца спорта «Татнефть-Арена», где 14 апреля выступал Корж, рассказали о толчках, из-за которых у них в домах качались люстры, ощущалась небольшая вибрация. Спасатели проверили квартиры, но никаких вибраций не зафиксировали.

Позже выяснилось, что причиной беспокойства и эпицентром толчков была концертная площадка, где проходило мероприятие. После окончания концерта толчки прекратились. Спасатели отметили, что угрозы обрушений зданий нет.

В 2017 году Макс Корж вошел в топ-30 самых популярных рэп-исполнителей по версии пользователей социальной сети «ВКонтакте». Также в этот список попали такие музыканты, как Баста, Face, Егор Крид, ЛСП, Скруджи и Джиган.

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