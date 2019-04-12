Рэпер ST назвал причину распада «Ленинграда»

Хип-хоп-исполнитель Александр Степанов, известный как ST, рассказал о своем участии в группе «Ленинград» и поведал о причинах распада музыкального коллектива. Интервью с артистом опубликовано на «Ленте.ру» в пятницу, 12 апреля.

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ST отметил, что объявление о распаде не является обманом с целью привлечь внимание к гастролям коллектива. Он предположил, что лидер группы Сергей Шнуров устал от работы в составе «Ленинграда». «В любом случае, он же все равно капитан этого корабля. И он посчитал, что сейчас нужно сделать так», — подчеркнул рэпер.

Артист добавил, что сожалеет о распаде коллектива: «Мне нравится гастролировать в составе "Ленинграда". Но если так должно быть, значит, так должно быть. Приказы капитана не обсуждаются».

Шнуров объявил об окончании существования «Ленинграда» в конце марта. Он подчеркнул, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним.

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