Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Рэпер ST (настоящее имя Александр Степанов), написавший для поп-певицы Ольги Бузовой хит «Мало половин», а также песни «Чемпион» и «Она не боится», назвал суммы своих гонораров. Интервью с артистом опубликовано на «Ленте.ру» в пятницу, 12 апреля.

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По словам хип-хоп-исполнителя, стоимость одного текста у него начинается от 20 тысяч долларов. ST подчеркнул, что не всегда соглашается на такую работу. «Просто писать песни за деньги для того, чтобы кто-то тешил свое самолюбие, — это не всегда интересно. Только если за большие деньги. Я очень дорогой гострайтер», — отметил он.

ST добавил, что композицию «Мало половин» он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.

В том же интервью музыкант назвал причину распада группы «Ленинград», с которой начал выступать с 2017 года.

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