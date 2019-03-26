Шнуров назвал причину роспуска «Ленинграда»

Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров объяснил, почему решил распустить группу. Об этом сообщает РБК во вторник, 26 марта.

Как рассказал артист, группа создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. «Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену», — отметил он и добавил, что сейчас этот период подошел к концу, а «застой в некотором роде начинает уже вибрировать».

По словам певца, он чувствует, что на смену группе придет что-то новое. При этом Шнуров не исключает, что в его жизни наступит период затишья, когда он перестанет публиковать свое творчество в интернете. «Можно побыть просто человеком в конце концов, и я по этому очень скучаю», — заключил он.

Ранее шоумен и бывший участник «Ленинграда» Стас Барецкий обвинил в роспуске группы жену Шнурова Ольгу Абрамову. Барецкий считает, что она подтолкнула певца к идее выступать без большого коллектива.

20 марта стало известно, что стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году будет последним. Первый концерт пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!