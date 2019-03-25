Шнуров променял «Ленинград» на живопись

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что после прощального тура группы «Ленинград» планирует «помалевать что-нибудь». Об этом сообщает РБК в понедельник, 25 марта.

«Живопись вообще такая штука, она успокаивает, меня по крайней мере. Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно», — объяснил артист.

По словам певца, он создает картины в жанре брендреализма, название которого он придумал сам. Концепция жанра заключается в идее, что современного человека окружают искусственно сгенерированные продукты-бренды.

Первая выставка произведений Шнурова состоялась в 2006 году. Исполнитель заявил, что тогда почти все его работы были распроданы, и добавил, что никогда не занимается тем, что не может стать коммерческим. Он утверждает, что самая дорогая его картина была продана примерно за 30 тысяч евро.

Отмечается, что живопись и инсталляции музыканта показывали в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге и ММОМА в Москве. Как рассказал заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков, Шнуров придумывает полотна и объекты для инсталляций, а их созданием занимаются художники.

20 марта стало известно, что о том, что стадионный тур группы «Ленинград» в 2019 году будет последним. Первый концерт заключительного тура пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.

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