Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о том, что стадионный тур коллектива в 2019 году будет последним. Об этом музыкант сообщил в Instagram, написав следующее:

«Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец».

В то же время Шнуров не отрицает, что однажды группа сможет вновь поехать с концертами по городам, но это произойдет нескоро.

В новом стихотворении артист задумался о сделанном и пережитом, а также затронул тему смерти.

«Лишь условность, мир иллюзий.

Всех могила растаможит».

Первый концерт заключительного тура «Ленинграда» пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.

Ранее 26 февраля стало известно, что Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы России по культуре, но вскоре после назначения певец сравнил свое членство с проявлением старческого маразма.

Группа «Ленинград» была образована в 1997 году в Санкт-Петербурге.

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