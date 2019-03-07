Шнуров посвятил стих рассуждающему о малоимущих «тунеядцах и алкашах» депутату

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение депутату Волгоградской областной думы от партии «Единая Россия» Гасану Набиеву, который резко высказался о россиянах, получающих пенсии в восемь тысяч рублей. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram-аккаунте в четверг, 7 марта.

Исполнитель заявил, что готов вступиться за «алкашей и тунеядцев», так как относит себя к их числу, и добавил, что граждане страны «питаются отчаянием». Кроме того, он предположил, что политик «уже не помнит жизни».

«Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому как сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого ****** [безобразия],

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни.

Кто работает, тот ***** [ничего] не получает,

А при нынешней высокой дешевизне

Многие питаются отчаянием».

Артист отметил, что люди не могут положиться на низкие пенсии и тяжелая жизненная ситуация заставляет их пить.

«Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, сука, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ».



6 марта стало известно, что на заседании Волгоградской областной думы Гасан Набиев назвал людей с низкими пенсиями «тунеядцами и алкашами». Чиновник заявил, что, по его подсчетам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно. Позднее региональное отделение партии «Единая Россия» принесло извинения за его слова.

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