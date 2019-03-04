Шнуров сочинил стих про обозвавшего жителей хрущевок топ-менеджера

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Telegram-канале опубликовал стихотворение про руководителя одного из департаментов «Роскосмоса» Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущевок «скотобазой».

В произведении музыкант отметил, что тех, кто говорит правду, не впервые притесняют под давлением общества. К публикации он добавил скриншот с заголовком новости про топ-менеджера.

И вот уже в который раз,

Их травят, и толпой гнобят.

Всех тех ребят, что говорят,

Как есть и просто без прикрас.

Комментарий Станислава Жаркова в Facebook вызвал волну критики. Чиновник высказал мнение, что новые дома в Москве будут быстро испорчены контингентом из пятиэтажек, а также назвал их «скотобазой». Позже мужчина извинился, однако комиссия «Роскосмоса» по этике рекомендовала уволить его за несоответствие требованиям к работникам корпорации.

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