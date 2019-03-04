Топ-менеджер «Роскосмоса» обозвал жителей хрущевок «скотобазой»

Руководитель одного из отделов «Роскосмоса» Станислав Жарков обозвал жителей хрущевок скотобазой, сообщается в Telegram-канале «Медиатехнолог».

Своим мнением Жарков поделился при обсуждении программы реновации в cоцсетях. Канал опубликовал скриншот его переписки с другими пользователями.

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Чиновник, в частности, указал, что новые дома будут быстро испорчены контингентом из пятиэтажек.

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — ответил Жарков на критику подобного отношения.

По данным «Медиатехнолога», Жарков работает в «Роскосмосе» начальником отдела по реализации интеллектуальной собственности. Радиостанция «Говорит Москва» сообщает, что он руководит отделом нормативно-правового обеспечения. На странице чиновника в Facebook указано, что он является начальником департамента.

В «Роскосмосе» радиостанции заявили, что некорректное высказывание сотрудника будет оценено специально сформированной комиссией по этике.

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