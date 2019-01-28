Отправившую учителей собирать снег в мешки чиновницу уволили

Начальница отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, заставившая учителей школы № 95 выйти на субботник и собирать снег в мешки для опавшей листвы, уволена по итогам проверки, говорится на сайте городской администрации.

Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы.

«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, — погодные условия, инвентарь, объемы работ. Ставить невыполнимую цель и требовать от своих подчиненный невозможного — корень подобных казусов», — цитирует пресс-служба мэра Михаила Исаева.

Ранее стало известно, что учителей саратовской школы вынудили собирать снег во дворе школы в мешки. «И за что им это, в 21 веке, в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать?» — говорилось в подписи к фотографии, выложенной в Twitter-аккаунте «Папа дирекшионера» в пятницу, 25 января. По информации местной прессы, в тот день на Саратов обрушился снегопад, вызвавший коллапс: автомобили не могли проехать по дорогам, встали трамваи и даже электрички, занятия в нескольких школах отменили. При этом уборкой снега никто, по словам жителей города, не занимался.

После в сети появилась петиция с требованием отправить в отставку губернатора Саратовской области Валерия Радаева, оказавшегося неспособным организовать нормальную работу города.

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