Заявившая о ненужности молодежи чиновница уволилась

Заявившая о ненужности молодежи чиновница Ольга Глацких уволилась по собственному желанию. Фото заявления об увольнении блогер Сергей Колясников опубликовал в своем «Живом Журнале».

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Информацию об увольнении ему подтвердила сама Глацких. «Только что подала заявление об освобождении меня от должности сразу после положенного по закону отпуска, и его подписали», — объявила она.

Свое решение чиновница объяснила нежеланием подставлять губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам Глацких, на него оказывается давление из-за тиражируемых в отношении нее фейков. «После ухода с государственной службы я планирую и дальше приносить пользу нашей молодежи — но уже сама. Эти проекты и планы — пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят — так и будет», — добавила она.

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Заявление датируется 26 декабря, последим рабочим днем Глацких станет 9 февраля 2019 года. Под документом стоит подпись замгубернатора Свердловской области.

Увольнение подтвердили в региональном правительстве, передает РИА Новости. «Это решение, по ее словам, было обдуманным», — сказал вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Глацких руководила департаментом молодежной политики правительства Свердловской области. Ведомство было упразднено через несколько недель после заявления чиновницы во время круглого стола, где она объясняла детям, что государство им ничем не обязано и поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — говорила она.

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