Не блат ты мне

Уголовный жаргон нет-нет да проскользнет публичных выступлениях чиновников. Орловский губернатор, член КПРФ Вадим Потомский, комментируя скандал вокруг элитного внедорожника местного епископа Нектария, заявил, что дискуссия на эту тему неуместна, потому что «Бог не фраер». Почему официальные лица переходят на блатной сленг — разбиралась «Лента.ру».

А фраер кто?

Неоднозначная лексика Потомского хоть и попала в федеральные СМИ, не стала для него каминг-аутом. В конце декабря прошлого года глава региона весьма своеобразно критиковал работу местных журналистов. На заседании координационного совета, где обсуждалась текущая экономическая ситуация, Потомский пожаловался, что они постоянно пишут, как все плохо в Орловской области: «Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет...»

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Подобная критика, пояснил он, отпугивает потенциальных инвесторов, у которых после негативных публикаций вряд ли появится желание «приходить в регион». «И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться кто — там купола на них можно рисовать на всех!» — подытожил Потомский в том же тюремном стиле.

От истории с внедорожником и «Богом не фраером» губернатор постарался быстро дистанцироваться, по привычке посетовав на журналистов, которые, по его мнению, просто хотели раздуть скандал.

Тяжелая артиллерия

Фраер — простодушный человек, жертва мошенников Чепушило — морально опустившийся человек, вызывающий презрение окружающих Ответить за базар — нести ответственность за сказанное Петух гамбургский — пижон, модник, хвастающийся внешним видом; возможно, лицо нетрадиционной ориентации: в тюремном жаргоне — мужчина, который подвергся изнасилованию Говнокур — редкий в употреблении термин, характеризующий любителей марихуаны Забычить — попытка оказать сопротивление при задержании либо ситуация, при которой подозреваемый в правонарушении вступает в агрессивную полемику с полицией Западло — нарушение тюремных норм, предательство, совершение поступка, ведущего к понижению статуса Закрепить — ситуация, когда полиция фиксирует факт задержания с поличным или показания подозреваемого в преступлении Сидеть на винте / фене — принимать определенный вид запрещенных химических препаратов Хлопнуть — взять преступника с поличным

Политики нередко срываются на блатные выражения в пылу острых дискуссий, особенно активно идет обмен мнениями в подобном ключе с украинской стороной. Депутат Госдумы Виталий Милонов решил провести воспитательную работу с советником президента Украины Юрием Бирюковым, обозвавшим россиян «мелкими вредными насекомыми» с имперскими замашками. «Господа из искусственно образованного государства показывают, что они не находятся в системе каких-то международных координат, и обращать внимание на них — это все равно что обращать внимание на пьяного гопника», — отчитал он Бирюкова.

Отстаивать интересы страны на внешнеполитической арене приходится достаточно жестко. 12 апреля на заседании Совбеза, посвященном ситуации в Сирии, заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков в ультимативной форме потребовал от представителя Великобритании Мэттью Райкрофта воздержаться от агрессивных замечаний в адрес России. При этом Сафронков обращался к коллеге на «ты» и заявил англичанину буквально следующее: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? (…) Не смей оскорблять Россию больше!» Споры вокруг эмоционального выступления дипломата не утихали не один день, а в сети расходилась на цитаты пародийная песня «Дипломатическая малява», вышедшая в эфир на «Первом канале»: «Что ж ты, Райкрафт, сдал назад, не по масти я тебе? // Посмотри в мои глаза, на СБ давай без "б"...»

У властей мнения разделились: в Кремле назвали тон выступления Сафронкова уместным, а вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала подобный подход. Парламентарий отметила, что ее точку зрения разделяет и глава МИД России Сергей Лавров. Впрчем, в речи министра тоже проскальзывал воровской жаргон: «Как говорят хулиганы, хотели "взять нас на понт"», — так он описывал поведение Запада на фоне украинского кризиса. Однако в народ ушла другая реплика главного российского дипломата, произнесенная им на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром: «Дебилы, б*****!»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков Фото: Albin Lohr-Jones / ZUMA Press / Globallookpress.com

Задели за живое

Виталий Милонов, по собственному признанию, обычно сдержанный в выражениях, переходит на блатной жаргон, когда затрагиваются болезненные для него темы: родной Петербург и секс-меньшинства. К ним он причислил и стилиста Сергея Зверева, который счел, что жители Северной столицы зимой похожи на бомжей. «Петербуржцы-консерваторы, безусловно, имеют определенный стиль, который идет вразрез с петушиными представлениями всевозможных гомофриков из Москвы. Если ты одеваешься как гамбургский петух — это не значит, что ты одеваешься стильно», — отреагировал Милонов.

ЛГБТ-активистов, которые устроили акцию в Исаакиевском соборе, выступая против передачи здания РПЦ, законотворец и вовсе обозвал «опухшими педерастами», не имеющими никакого отношения к традициям города.

Виталий Милонов на первомайском шествии в Санкт-Петербурге Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Екатеринбургский мэр Евгений Ройзман, один из основателей фонда «Город без наркотиков», остро реагирует на темы, связанные с алкоголизмом и наркоманией. Любителей марихуаны градоначальник, который теперь метит на губернаторский пост, окрестил «говнокурами». Но этот емкий термин не идет ни в какое сравнение с теми, которые Ройзман использовал несколько лет назад, отчитываясь о работе подшефного ему фонда.

«Наши в очередной раз сработали с УБОПом. Хлопнули подонка с пятью граммами амфетамина. Он тут же сдал своего поставщика. Кстати, героиновые наркоманы еще могут забычить, а те, кто сидит на винте или фене, всегда рассказывают все и сразу. Поставщиком оказался врач, 1972 г.р. Закрепили с 20 граммами», — читаем в записи, сделанной им в ЖЖ. У Ройзмана была возможность овладеть подобной лексикой в местах не столь отдаленных: в 1981-м он был осужден по трем статьям — кража, мошенничество и ношение оружия.

Не западло за базар ответить

Блатная лексика не чужда политикам разных взглядов — от коммунистов до либералов. Накануне думской кампании Ирина Хакамада на вопрос журналиста, не смущает ли ее то, что она идет на выборы от «Партии Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, политик ответила: «Мне и в СПС состоять было не западло, когда его возглавляли члены правительства Чубайс и Гайдар».

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы, единоросс Александр Хинштейн, защищавший интересы обманутых дольщиков клубного поселка в Екатеринбурге, прошлой весной обрушился с критикой на барда Александра Новикова, экс-учредителя компании-застройщика. Артист проигнорировал совещание в резиденции свердловского губернатора, посвященное обсуждению проблемы долгостроев в области. «Давайте каждый будет отвечать за свои слова, проще говоря — за свой базар», — потребовал Хинштейн.

Использование тюремной лексики чаще всего не воспринимается политиками как нечто из ряда вон выходящее. Орловский губернатор на просьбу прокомментировать слова «Бог не фраер» заявил, что таким образом призывал журналистов корректнее обращаться со священнослужителем: «Я говорил о форме подачи информации и ничего другого: мне она не нравится».