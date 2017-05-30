Губернатор отреагировал на скандал с Land Cruiser епископа фразой «Бог не фраер»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вступился за епископа Нектария, который, как выяснили представители прессы, владеет автомобилем Toyota Land Cruiser V8.

Глава региона процитировал Библию: «Не судите, да не судимы будете», потом сообщил, что не понимает, кто уполномочил журналистов задавать вопросы о жизни священнослужителей. «И потом, где есть критерий – это можно для священника, а вот это нельзя. Он разве кого-то оскорбил? Он неправильно провел проповедь? (...) Он не занимается восстановлением храма? А я знаю, что Нектарий занимается, пользуется огромным уважением со стороны жителей», — продолжил чиновник.

По его словам, Андрей Мазов, гендиректор издания «Орловские новости», где появился материал про машину, не имеет «права так себя вести». Потомский добавил, что если епископ Ливенский и Малоархангельский повел себя неправильно, глава Орловской митрополии (в нее входит епархия Нектария) Антоний может сделать ему замечание.

«Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать... Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — подчеркнул губернатор.

23 мая «Орловские новости» опубликовали заметку, в которой говорится, что епископ Нектарий (в миру Николай Селезнев) является собственником автомобиля стоимостью шесть миллионов рублей. Издание ссылалось на материал «Открытой России» (создана Михаилом Ходорковским, признана в РФ нежелательной организацией). В Орловской митрополии дорогой внедорожник назвали подарком от одного из агрохолдингов и заявили, что в этом факте нет «информационного повода». «Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали», — добавили там.

Что касается митрополита Антония, о котором упомянул Потомский, то в 2015 году «Комсомольская правда» писала, что владыка ездит на Lexus за пять миллионов рублей и публиковала соответствующее фото. «Ну, не на повозке же митрополиту ездить», — комментировали тогда в пресс-службе Орловско-Ливенской епархии, которая в 2014-м была преобразована в митрополию.