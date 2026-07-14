Бирн: ЕС начал переговоры о приеме Молдавии по второму из шести переговорных кластеров

Европейский союз (ЕС) начал переговоры о приеме Молдавии по второму из шести переговорных кластеров. Об этом заявил министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн, сообщает ТАСС.

«Сегодня на третьей межправительственной конференции по вступлению Молдавии Совет ЕС открыл переговоры по кластеру номер шесть», — сказал он.

По его словам, до этого ЕС открыл кластер номер один в июне.

Уточняется, что процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела (главы), которые неравномерно объединены в шесть переговорных кластеров.

Ранее кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Дмитрий Малышев заявил, что риторика Румынии об унии с Молдавией, в частности принятие Палатой депутатов страны законопроекта об объединении двух стран, вызвана политикой ЕС против России. Он отметил, что президент Румынии Никушор Дан, несмотря на публичные заявления о невозможности референдума по объединению с Молдавией, в конечном итоге одобрит инициативу парламента по объединению.