Политолог Малышев: Риторика Румынии об унии с Молдавией вызвана политикой ЕС против России

Риторика Румынии об унии с Молдавией, в частности, принятие Палатой депутатов (нижней палатой парламента) страны законопроекта об объединении двух стран, вызвана политикой Европейского союза (ЕС) против России. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Дмитрий Малышев.

Логика не прослеживается, превалирует общая направленность политики ЕС на безусловную поддержку любых антироссийских сил Дмитрий Малышев доцент факультета мировой политики МГУ

По мнению Малышева, президент Румынии Никушор Дан, несмотря на публичные заявления о невозможности референдума по объединению с Молдавией, в конечном итоге одобрит инициативу парламента по объединению. Политолог добавил, что на решение румынского лидера повлияют амбиции элит страны по присоединению соседней республики.

По мнению эксперта, Румынии — одной из самых бедных стран Европейского союза (ЕС) — будет тяжело содержать еще и более бедную Молдавию. Однако, добавил Малышев, Бухарест продолжит поддерживать антироссийский курс Кишинева заявлениями о возможной интеграции двух государств.

24 июня Палата депутатов Румынии одобрила предложенный крайне правой фракцией S.O.S. România законопроект об объединении с Молдавией. Инициатива была принята «автоматически в соответствии с Конституцией Румынии».