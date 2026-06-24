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19:41, 24 июня 2026Мир

В парламенте Румынии одобрили предложение объединиться с Молдавией

HotNews: Палата депутатов в Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Палата депутатов (нижняя палата парламента) в Румынии одобрила законопроект, предложенный оппозиционной партией S.O.S. România, об объединении республики с Молдавией. Об этом сообщает румынский портал HotNews.

«Парламент принимает решение об объединении Румынии с Республикой Молдавия (...). Румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинева для завершения объединения с Республикой Молдавия», — отмечается в законопроекте.

Авторы материала указали, что законопроект не был вынесен на обсуждение и голосование депутатами, и поэтому он считается «принятым автоматически в соответствии с Конституцией Румынии». Далее документ отправится на обсуждение в Сенат, который будет принимать окончательное решение.

7 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Ленте.ру» предрек потерю республикой Приднестровья и Гагаузии в случае объединения с Румынией. Он также назвал этот процесс «форточкой» в вопросе вступления Молдавии в Европейский союз.

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