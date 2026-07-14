Собака приняла наркотики и забралась на гору

В Великобритании 14 спасателей сняли с горного пика собаку, которая приняла наркотики

В Великобритании собака по кличке Токио приняла наркотики на горном пике, после чего спасатели сняли ее со склона. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристка по имени Кристина и ее черный лабрадор забрались на высочайшую вершину Великобритании — гору Бен-Невис высотой 1345 метров. Однако на спуске пес начал стремительно слабеть, терять сознание и способность идти. Ветеринары позже подтвердили, что в организм собаки попал каннабис, оставленный на тропе другими туристами.

«Я действительно думала, что потеряю Токио, — призналась хозяйка, — без спасателей я бы не смогла одна унести 27-килограммового лабрадора». Собаку доставили в ветклинику в Форте-Уильяме, где она оставалась без сознания весь вечер и ночь, но уже на следующий день полностью восстановилась.

Представитель спасателей Асти Кэмерон подтвердил, что у Токио были симптомы отравления наркотическими веществами — она явно употребила вещества, которые были кем-то обронены.

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