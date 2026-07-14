Раскрыто неожиданное влияние алкоголя на развитие болезни Альцгеймера

Neuropharmacology: Алкоголь может по-разному влиять на развитие болезни Альцгеймера

Алкоголь может влиять на болезнь Альцгеймера не всегда одинаково. Ученые выяснили, что его действие зависит от того, какие патологические изменения уже происходят в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropharmacology.

Исследователи изучили две модели болезни Альцгеймера у мышей. В одной из них заболевание было связано с накоплением амилоидных бляшек между нервными клетками, в другой — с образованием клубков тау-белка внутри нейронов. Оказалось, что алкоголь по-разному воздействует на одну и ту же нейронную сеть, отвечающую за обучение, принятие решений и способность адаптироваться к новым ситуациям. При амилоидной форме он ослаблял передачу сигналов между нервными клетками, а при тау-патологии, наоборот, усиливал ее.

Ученые ожидали, что алкоголь будет одинаково ухудшать работу мозга независимо от типа заболевания. Однако выяснилось, что один и тот же фактор вызывает противоположные изменения в зависимости от того, какой патологический процесс лежит в основе болезни. При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о защитном эффекте алкоголя — результаты лишь показывают, что его влияние на болезнь Альцгеймера гораздо сложнее, чем считалось ранее.

Кроме того, исследователи обнаружили, что алкоголь нарушает работу микроглии — иммунных клеток мозга, которые помогают удалять поврежденные клетки и патологические белки. Особенно выраженным эффект оказался в модели с амилоидными бляшками, что может быть одним из механизмов дальнейшего повреждения мозга.

Авторы отмечают, что исследование проводилось на животных, поэтому делать выводы о влиянии алкоголя на людей пока рано.

Ранее ученые выяснили, что употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной железы.