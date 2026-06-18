Раскрыта неочевидная опасность употребления алкоголя

IJADR: Употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной железы

Употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной железы — одного из самых опасных онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Alcohol and Drug Research (IJADR).

Ученые провели метаанализ ранее опубликованных долгосрочных исследований, в которых за состоянием здоровья людей наблюдали на протяжении многих лет. Особое внимание исследователи уделили работам, где корректно учитывались бывшие любители алкоголя, поскольку включение их в группу непьющих может искажать результаты.

После учета возраста, курения, социально-экономического положения и других факторов исследователи обнаружили четкую связь между количеством употребляемого алкоголя и риском рака поджелудочной железы. У людей, выпивавших более 24 граммов чистого спирта в день — это немного меньше двух стандартных порций алкоголя, — риск заболевания был на 10–30 процентов выше.

Авторы отмечают, что Всемирная организация здравоохранения уже относит алкоголь к факторам риска нескольких видов рака, включая рак молочной железы и кишечника. Новые данные усиливают аргументы в пользу того, что рак поджелудочной железы также следует включить в этот список.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сладких газированных напитков повышает риск рака печени.