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04:31, 18 июня 2026Наука и техника

Раскрыта неочевидная опасность употребления алкоголя

IJADR: Употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Teerapong Visedputtasad / Shutterstock / Fotodom

Употребление алкоголя может повышать риск развития рака поджелудочной железы — одного из самых опасных онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при Университете Виктории. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Alcohol and Drug Research (IJADR).

Ученые провели метаанализ ранее опубликованных долгосрочных исследований, в которых за состоянием здоровья людей наблюдали на протяжении многих лет. Особое внимание исследователи уделили работам, где корректно учитывались бывшие любители алкоголя, поскольку включение их в группу непьющих может искажать результаты.

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После учета возраста, курения, социально-экономического положения и других факторов исследователи обнаружили четкую связь между количеством употребляемого алкоголя и риском рака поджелудочной железы. У людей, выпивавших более 24 граммов чистого спирта в день — это немного меньше двух стандартных порций алкоголя, — риск заболевания был на 10–30 процентов выше.

Авторы отмечают, что Всемирная организация здравоохранения уже относит алкоголь к факторам риска нескольких видов рака, включая рак молочной железы и кишечника. Новые данные усиливают аргументы в пользу того, что рак поджелудочной железы также следует включить в этот список.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сладких газированных напитков повышает риск рака печени.

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