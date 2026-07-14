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17:46, 14 июля 2026Россия

В России ответили на заявление Мерца о запуске переговоров по Украине

Депутат ГД Колесник: Запуск переговоров по Украине возможен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о запуске переговоров по Украине, заявив, что он возможен. Его слова приводит «Ридус».

Парламентарий обратил внимание на то, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии, что их целью будет мир «всерьез и надолго», а не временное прекращение огня для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Если на Западе предложат что-то дельное, переговоры могут состояться в любое время», — обозначил Колесник.

По мнению депутата, на сегодняшний день ситуация с точки зрения потенциального старта серьезных переговоров складывается неоднозначная, но их запуск возможен.

«Лидеры западных стран сейчас находятся не в лучшем состоянии, судя по их попыткам подвигнуть Россию к миру усилением боевых действий. Такого не было никогда в истории», — заключил он.

Ранее Мерц по итогам заседания так называемой «коалиции желающих» заявил, что настал подходящий момент для того, чтобы начать переговоры по Украине. В то же время он добавил, что европейские страны намерены и дальше «усиливать давление на Москву». Кроме того, он высказал мнение, что Россия не должна участвовать в оформлении гарантий безопасности для Украины.

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