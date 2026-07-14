Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 13 июля 2026Мир

Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине

Мерц призвал к переговорам по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Teresa Suarez / Reuters

Настал подходящий момент для того, чтобы начать переговоры по Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам заседания так называемой «коалиции желающих». Его выступление транслировал YouTube-канал DRM News.

«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — сказал политик. При этом он подчеркнул, что Европа также открыта для переговоров. В то же время Мерц добавил, что европейские страны намерены и дальше «усиливать давление на Москву».

Ранее в Берлине заявили, что Фридрих Мерц является скорее канцлером Украины, а не Германии, судя по мерам поддержки Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Военкоры рассказали о вероятности одного из самых мощных ударов по Киеву
    Британия присоединилась к кредиту Украине на 90 миллиардов евро
    В США сообщили о планах Трампа поддержать законопроект Грэма об антироссийских санкциях
    Заслуженный тренер назвал глупостью продление отстранения российских баскетболистов
    Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
    Стало известно об отношении ВСУ к министру обороны Украины
    В Госдуме призвали снять с россиян расходы на принудительную эвакуацию машин
    Названы сроки поставки новых ракет для ПВО Украине
    Из здания больницы в Москве эвакуировали людей из-за пожара
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok