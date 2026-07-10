Немецкий депутат Фронмайер: Мерц лишает граждан Германии льгот, но финансирует Украину

Депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал действия канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине. Пост с возмущуниями политик опублковал в соцсети X.

«В это все еще можно верить? Фридрих Мерц продвигает новый пакет в 140 миллиардов для Украины в НАТО! По мере того как США все больше отступают, Германия несет на себе львиную долю бремени», — подчеркнул немецкий депутат.

Фронмайер назвал недостойным поведение Мерца после решения канцлера сократить жилищные льготы для немцев.

До этого в Берлине заявили, что Фридрих Мерц является скорее канцлером Украины, а не Германии, судя по мерам поддержки Киеву. По словам Фронмайера, в текущем году немецкий канцлер жертвует Украине 11,5 миллиарда евро. Он задался вопросом о приоритетах, которые расставляет нынешнее руководство Германии в отношении простых граждан своей страны.

В свою очередь, основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв газопроводов «Северный поток».