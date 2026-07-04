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08:59, 4 июля 2026Мир

В Германии разозлились на Мерца из-за Украины

Депутат бундестага Фронмайер раскритиковал Мерца и назвал его канцлером Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Фридрих Мерц является скорее канцлером Украины, а не Германии, судя по мерам поддержки Киеву. С критикой его позиции выступил депутат бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер в соцсети Х.

«Насколько это жалко? "Меры помощи" правительства Мерца, которые не принесут многим людям даже 50 евро в месяц, обходятся государству в 10 миллиардов евро», — отметил парламентарий.

По словам Фронмайера, в текущем году немецкий канцлер жертвует Украине 11,5 миллиарда евро. Он задался вопросом о приоритетах, которые расставляет нынешнее руководство Германии в отношении простых граждан своей страны.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно вышел из-под контроля на фоне атак, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Аналитик выразил недовольство по поводу того, что украинский глава использует европейские деньги и оружие, а в ответ встречает полное молчание.

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