Итальянский обозреватель Саламоне: Зеленский окончательно вышел из-под контроля

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно вышел из-под контроля — с каждым днем он все больше демонстрирует себя как террорист. С таким мнением выступил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне, написав об этом пост в Telegram-канале.

По мнению аналитика, западным медиа необходимо освещать действия главы украинского государства так же, как когда-то в СМИ распространялась информация о деятельности террориста Усамы бен Ладена. Теракты сейчас проводятся в самом сердце Европы, один из последних — в Запорожской области, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дроны по рынку, напоминает Саламоне.

«Повторяю: по рынку. <…> Разве это не военное преступление? Где возмущение этих брюссельских глупцов и их сторонников?», — задался вопросом эксперт, подчеркнув, что мировые СМИ игнорируют данные действия украинских военных. Киев оказался в ощущении полной безнаказанности, которое ему создали западные партнеры своей военной и материальной поддержкой.

Обозреватель выразил недоумение по поводу того, что глава Украины использует европейские деньги и оружие, а в ответ встречает полное молчание. По-настоящему независимая и честная пресса сегодня говорила бы о Зеленском в той же тональности, что и о Бен Ладене, резюмировал Саламоне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что игнорирование международными структурами и правительствами стран удара ВСУ по рынку в Токмаке станет согласием с действиями Украины. Она обратилась с призывом к ответственным правительствам, профильным международным структурам и независимым СМИ дать оценку действиям украинских войск.