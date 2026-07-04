Вратарь сборной Кабо-Верде стал рекордсменом по одному показателю

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал рекордсменом по количеству подписчиков в соцсетях

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал рекордсменом по количеству подписчиков в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости.

В ночь с 3 на 4 июля команда Кабо-Верде сыграла в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со сборной Аргентины. Встреча завершилась поражением команды Возиньи в дополнительное время со счетом 2:3. Сам Возинья отразил восемь ударов в створ ворот по ходу игры, а количество его подписчиков в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) достигло 19,8 миллиона.

Таким образом, Возинья стал самым популярным футбольным вратарем в мире. У рекордсмена, бельгийца Тибо Куртуа, 18 миллионов подписчиков. Отмечается, что до начала ЧМ-2026 за Возиньей следили 50 тысяч человек. Резкий взлет аудитории произошел после того, как сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Испании в матче первого тура группового этапа (0:0).

Ранее российская блогерша и хореограф Валерия Самохатка рассказала, как несколько лет назад, во время отдыха на Кипре, Возинья пытался с ней познакомиться. «Я не смотрю футбол. Как я офигела, когда увидела интервью Возиньи! В 2021 году я была на Кипре, и в это время там отдыхал этот футболист. Писал мне и звал на свидание», — заявила Валерия. По ее словам, Возинья, выступавший в то время за кипрский клуб АЕЛ, показался ей вежливым и тактичным. Он позвал Валерию на свидание, но оно не состоялось, так как девушке нужно было улетать в Москву.