Великобритания приняла командование коалицией сил для Украины

Британия сменила Францию во главе многонациональных сил для Украины

Великобритания приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил, которая может направить миротворческие войска на Украину в случае прекращения конфликта. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Церемония передачи прошла в штаб-квартире коалиции в Париже. Новым командующим стал британский генерал-лейтенант Том Бейтман, прослуживший в армии более 30 лет. Ранее он возглавлял постоянный объединенный штаб сил быстрого реагирования и командовал первой дивизией британской армии.

В случае достижения мира коалиционные силы займутся обеспечением безопасности воздушного и морского пространства Украины, а также помогут восстановить боеспособность сухопутных войск. В Киеве будет создан штаб для координации миссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа, говорящая о гарантиях безопасности Украине, не предлагает Москве никаких гарантий для России. Она напомнила, что в 2021 году Москва предлагала западным странам сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не услышала четкого ответа на свою идею.