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13:12, 24 июля 2026Мир

Великобритания приняла командование коалицией сил для Украины

Британия сменила Францию во главе многонациональных сил для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Великобритания приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил, которая может направить миротворческие войска на Украину в случае прекращения конфликта. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

Церемония передачи прошла в штаб-квартире коалиции в Париже. Новым командующим стал британский генерал-лейтенант Том Бейтман, прослуживший в армии более 30 лет. Ранее он возглавлял постоянный объединенный штаб сил быстрого реагирования и командовал первой дивизией британской армии.

В случае достижения мира коалиционные силы займутся обеспечением безопасности воздушного и морского пространства Украины, а также помогут восстановить боеспособность сухопутных войск. В Киеве будет создан штаб для координации миссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа, говорящая о гарантиях безопасности Украине, не предлагает Москве никаких гарантий для России. Она напомнила, что в 2021 году Москва предлагала западным странам сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не услышала четкого ответа на свою идею.

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