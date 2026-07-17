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01:00, 17 июля 2026Мир

Захарова высказалась о гарантиях безопасности ЕС для России

Захарова: Говоря о безопасности Украины, Евросоюз не предлагает гарантий России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Европа, говорящая о гарантиях безопасности Украине, не предлагает Москве никаких гарантий для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом передает Первый канал.

Дипломат ответила на вопрос, предлагали ли европейцы гарантии безопасности России на фоне того, как говорят о гарантиях для Киева.

«О чем вы говорите?» — отметила она. Захарова напомнила, что в 2021 году Москва предлагала западным странам сформулировать общие гарантии безопасности, но даже не услышала четкого ответа на свою идею.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала главную гарантию безопасности для страны после конфликта — войска НАТО не должны размещать на Украине под видом добровольцев.

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