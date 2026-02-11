Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:29, 11 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали главную гарантию безопасности для страны после конфликта

Журова: Войска НАТО не должны размещать на Украине под видом добровольцев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Неразмещение войск НАТО на территории Украины, а не только невступление страны в альянс, является основной гарантией безопасности, на которой настаивает Россия, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Размещение войск НАТО на территории Украины — это основное. Мы говорили об этом много раз и, по большому счету, из-за этого и начался конфликт. Конечно, есть еще много пунктов, которые мы хотели бы отразить в гарантиях безопасности для нашей страны, но именно это — главное», — сказала политик.

Она объяснила, что даже при формальном невступлении Украины в альянс, на ее территории все равно могут попытаться разместить военнослужащих НАТО под видом добровольцев. Это, как подчеркнула Журова, в равной степени не устроит Россию.

«В документах могут прописать невступление. А потом сказать, что на Украине не войска НАТО, а добровольцы, миротворцы. Это, естественно, нас тоже не устроит. Нам хватает европейских стран, где размещены военнослужащие альянса», — заключила депутат.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что гарантии безопасности России должны стать ключевым элементом сделки по Украине. Без этого, по его словам, никакой мирный договор невозможен.

