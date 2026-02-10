Реклама

00:40, 10 февраля 2026

В МИД России раскрыли ключевой элемент сделки по Украине

Галузин: Гарантии безопасности РФ должны стать ключевым элементом сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Гарантии безопасности России должны стать ключевым элементом сделки по Украине. С таким заявление выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

На этой неделе в Мюнхене пройдет международная конференция по безопасности. На ней европейские союзники Киева, вероятно, вновь объявят о полной солидарности с Украиной. При этом в ЕС избегают обсуждения гарантии безопасности Москвы.

«Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение — это, конечно, интересы безопасности России», — подчеркнул Грушко.

По его словам, если изучить все заявления лидеров стран ЕС, то никто не говорит о гарантиях безопасности России. Без этого никакой мирный договор невозможен.

Как отметил дипломат, гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на территории страны иностранных военных и в целом заверения в том, что от Украины не будет исходить угроза.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Украина может потерять все, если не примет условия России. До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поделился прогнозом. По его мнению, если Украина не примет сделку России в ближайшее время, тогда она рискует потерять Киев и Одессу.

В январе постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в скором времени конфликт на Украине удастся урегулировать — стороны становятся все ближе к этому результату.

