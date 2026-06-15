Названы условия регистрации на даче

Миронова: Для регистрации на даче дом должен официально считаться жилым

Для регистрации на дачном участке необходимо, чтобы дом имел официальный статус жилого. Об этом россиянам рассказала эксперт Народного фронта Татьяна Миронова в беседе с RT.

Специалист напомнила, что возможность осуществить регистрацию по месту жительства на территории дачного участка появилась в 2019 году. «Для этого дом должен быть официально зарегистрирован в Росреестре как "жилой", то есть пригодный для круглогодичного проживания», — объяснила Миронова.

Она добавила, что если дом зарегистрирован как «садовый» или «нежилое строение», перед регистрацией необходимо изменить статус. Помимо этого, нужно учесть, что вид участка должен предусматривать разрешение на нем жилого строения. Дом также должен иметь почтовый адрес.

Ранее в Госдуме напомнили, что обустройство летнего душа и водопровода на даче требует соблюдения строительных и санитарных норм. В том числе важно учесть расстояние постройки от соседнего участка.