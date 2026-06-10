В Госдуме назвали важное условие при установке летнего душа на даче

Депутат Гаврилов: При обустройстве летнего душа на даче важно четко соблюдать правила

Обустройство летнего душа и водопровода на дачном участке требует соблюдения четких строительных и санитарных норм, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он рассказал об этом в интервью «Ленте.ру».

«Летний душ относится к прочим хозяйственным постройкам, поэтому от границы соседнего участка его отодвигают на один метр и ориентируют скат крыши так, чтобы стоки не попадали к соседу. От жилого или садового дома до душа и бани выдерживают восемь метров», — пояснил депутат.

По его словам, эти нормы закреплены в СП 53.13330.2019. Площадь под застройку всего участка не должна превышать тридцати процентов, а с дорожками и площадками с твердым покрытием — 50. Душевая кабина входит в этот баланс наравне с остальными постройками.

Что касается водоснабжения, подключиться можно двумя путями, указал парламентарий. Первый — договор с садовым товариществом, если по территории проложен общий водопровод. Тогда летняя линия заводится от точки врезки, согласованной с правлением. Второй — собственный источник. По статье 19 закона «О недрах» лицензия на колодец или скважину не требуется, если вода идет на личные бытовые нужды без продажи, суточный отбор не превышает 100 кубометров, а водоносный горизонт не относится к источникам централизованного водоснабжения, напомнил он. Артезианская скважина, по словам депутата, под эти условия не подпадает и требует оформления через Роснедра.

Гаврилов отметил, что душ с подогревом санитарных зон не меняет, ограничения остаются теми же. При электронагреве питающую линию во влажной зоне защищают устройством защитного отключения, а розетки берут с защитой от брызг.

Отдельно депутат посоветовал продумать слив: мыльную воду нельзя выводить самотеком к границе или в открытый грунт у забора. Делают приямок с дренажем либо отводят сток в фильтрующий колодец на своей стороне, подальше от источника питьевой воды.

«Порядок действий такой: сначала источник воды и схема слива, затем привязка душа к границе по метражу из свода правил и только потом обвязка с подогревом», — заключил Гаврилов.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов рассказал, что полноценный дачный дом можно построить всего за лето. По его словам, если дачу необходимо построить за один строительный сезон, можно воспользоваться каркасной технологией. Такой дом возводится за две-три недели: это экономно, хватит столбчатого или свайного фундамента. Однако в каркасном доме плохая звукоизоляция, летом он быстро нагревается, а зимой требует качественного утеплителя.

