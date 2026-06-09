Россиянам назвали способ построить дачу за лето

Эксперт по ремонту Орехов: Каркасный дом можно построить за один сезон

Полноценный дачный дом можно построить всего за лето. Как это сделать, «Газете.Ru» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.

Если дачу необходимо построить за один строительный сезон, можно воспользоваться каркасной технологией. Такой дом возводится за две-три недели: это экономно, хватит столбчатого или свайного фундамента. Однако в каркасном доме плохая звукоизоляция, летом он быстро нагревается, а зимой требует качественного утеплителя.

Для каркасного дома лучше выбирать свайно-винтовые сваи — их монтаж занимает два-три дня, а надежность не зависит от вида грунта. Столбчатый фундамент обойдется дешевле, но потребует больше времени на установку, поскольку ямы копают ниже глубины промерзания и заливают бетоном. На ровных стабильных грунтах эксперт советует делать мелкозаглубленную ленту. Оптимальная площадь для семьи из трех-четырех человек — 30-40 квадратных метров. Строительство лучше начинать в конце апреля или в мае, как только оттает почва, в июне можно возводить каркас и стены, к июлю — начинать делать крышу и внешний контур. В качестве кровельного покрытия следует выбирать металлочерепицу или профнастил — в отличие от мягкой кровли они прослужат до 50 лет. В августе можно приступать к внутренней отделке и коммуникациям. Готовая коробка для дома площадью 50 квадратных метров без внутренней отделки стоит около 290-400 тысяч рублей, подытожил Орехов.

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