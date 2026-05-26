Россиянам раскрыли способ сэкономить на одном виде ремонтных работ

18:09, 26 мая 2026Экономика

Эксперт Орехов: Сэкономить до 70 % на выравнивании стен помогут специальные обои
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ludmila Kapustkina / Shutterstock / Fotodom

Сэкономить до 70 процентов на выравнивании стен перед основным ремонтом помогут специальные обои, штукатурка или гипсокартон. Способы сократить траты на этот вид работ раскрыл россиянам эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов, пишет «Газета.ru».

При желании исправить геометрию, а не просто замаскировать неровности эксперт посоветовал выбирать один из трех методов: мокрую штукатурку по маякам, сухое выравнивание стен гипсокартоном или при помощи шпаклевки. Однако последний способ, по словам Орехова, подойдет только для локальных дефектов вроде выбоин или царапин глубиной до пяти миллиметров.

«Комбинация методов визуальной маскировки позволяет сократить бюджет на отделку стен на 35-70 процентов по сравнению с полным выравниванием», — подчеркнул специалист.

Если нет планов полностью выравнивать стены, можно воспользоваться декоративной штукатуркой или волнистыми обоями. «Жидкие обои — это компромисс между штукатуркой и обычными обоями, бесшовное покрытие с волокнистой структурой маскирует трещины и неровности, но они не являются панацеей для сильно кривых стен», — добавил Орехов.

