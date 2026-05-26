Медведев отреагировал на отказ Евросоюза эвакуировать дипломатов из Киева

Медведев объяснил отказ ЕС вывезти персонал из Киева наличием лишних дипломатов

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил отказ Евросоюза (ЕС) вывезти персонал из Киева наличием лишних дипломатов. Об этом он написал в соцсети X.

«Что ж, похоже, у него [ЕС] есть лишние дипломаты и ему нужно сократить их число», — написал Медведев.

Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало удары по центрам принятия решений на Украине и призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Позднее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сделала заявление, в котором объявила об отказе объединения эвакуировать своих дипломатов из Киева, а также анонсировала наращивание военной поддержки Украины.