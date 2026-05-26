Медведев отреагировал на отказ Евросоюза эвакуировать дипломатов из Киева

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил отказ Евросоюза (ЕС) вывезти персонал из Киева наличием лишних дипломатов. Об этом он написал в соцсети X.
«Что ж, похоже, у него [ЕС] есть лишние дипломаты и ему нужно сократить их число», — написал Медведев.
Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало удары по центрам принятия решений на Украине и призвало иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям столицы в ведомстве рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
Позднее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер сделала заявление, в котором объявила об отказе объединения эвакуировать своих дипломатов из Киева, а также анонсировала наращивание военной поддержки Украины.