Туристы рухнули на камни с подвесного моста в Индонезии и получили смертельные переломы

Social Expat: Двое туристов не выжили при пересечении моста в Индонезии

Двое австрийских туристов рухнули на камни с подвесного моста в Индонезии и не выжили. Об этом сообщает Social Expat.

Уточняется, что инцидент произошел 24 мая на водопаде Кунка-Вуланг на острове Флорес. Юрген Пержул и Астрид Пержул решили пересечь мост, который частично разрушился прямо под ними. Пара приземлилась на камни и получила смертельные переломы.

Ранее турист попытался спасти мобильный телефон и упал со скалы. Мужчина рискнул жизнью ради смартфона марки Xiaomi Redmi, который стоит около 150 евро (13,6 тысячи рублей).