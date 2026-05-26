19:22, 26 мая 2026

Туристы рухнули на камни с подвесного моста в Индонезии и получили смертельные переломы

Social Expat: Двое туристов не выжили при пересечении моста в Индонезии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @kompascom

Двое австрийских туристов рухнули на камни с подвесного моста в Индонезии и не выжили. Об этом сообщает Social Expat.

Уточняется, что инцидент произошел 24 мая на водопаде Кунка-Вуланг на острове Флорес. Юрген Пержул и Астрид Пержул решили пересечь мост, который частично разрушился прямо под ними. Пара приземлилась на камни и получила смертельные переломы.

Ранее турист попытался спасти мобильный телефон и упал со скалы. Мужчина рискнул жизнью ради смартфона марки Xiaomi Redmi, который стоит около 150 евро (13,6 тысячи рублей).

