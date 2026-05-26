20:01, 26 мая 2026

Российское оружие показало надежность

ФСВТС: Российское оружие показало надежность в ходе ближневосточного конфликта
Иван Потапов
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российское оружие показало надежность в ходе ближневосточного конфликта, заявили ТАСС в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«В ходе данного конфликта российская продукция военного назначения подтвердила свои ключевые характеристики: надежность, устойчивость к массированным атакам и способность работать в различных климатических условиях», — сказали в организации.

Там отметили, что особый интерес у партнеров вызывают российские комплексные системы обороны.

Ранее концерн «Калашников» впервые представил беспилотник вертикального взлета и посадки «Фортис», который может нести FPV-коптеры.

Также в мае РИА Новости сообщило, что специалисты Уральского федерального университета совместно с коллегами из Москвы и Казани создали конструктивные решения для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников.

