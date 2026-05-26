Двойную защиту зданий от атак БПЛА создали в России

Разработана двойная защита зданий от атак БПЛА для плотной городской застройки

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Москвы и Казани создали конструктивные решения для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, новую систему можно применять, в том числе, на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Уточняется, что разработанные решения могут размещаться как самостоятельно, так и в составе комплексной защиты, в зависимости от задач заказчика и компоновки объектов. Система рассчитана на сооружения разной геометрии, большинство решений предназначены для защиты зданий высотой не более 10 метров (3–4 этажа).

Между защищаемым объектом и защитной сеткой выдерживается минимальное расстояние 4–8 метров в зависимости от класса БПЛА. Это необходимо для гашения энергии удара и снижения поражающей способности взрывной ударной волны.

Ученые рассчитали показатели защиты для резервуаров, трансформаторов на подстанциях, технологических установок, а также линейных сооружений — например, технологических эстакад с трубопроводами и кабельной продукцией. Как отметили исследователи, такие эстакады являются важным элементом технологических цепочек, и их повреждение в результате атаки дрона способно полностью остановить работу предприятия.

