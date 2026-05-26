Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:17, 26 мая 2026Наука и техника

Двойную защиту зданий от атак БПЛА создали в России

Разработана двойная защита зданий от атак БПЛА для плотной городской застройки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Москвы и Казани создали конструктивные решения для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, новую систему можно применять, в том числе, на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Уточняется, что разработанные решения могут размещаться как самостоятельно, так и в составе комплексной защиты, в зависимости от задач заказчика и компоновки объектов. Система рассчитана на сооружения разной геометрии, большинство решений предназначены для защиты зданий высотой не более 10 метров (3–4 этажа).

Между защищаемым объектом и защитной сеткой выдерживается минимальное расстояние 4–8 метров в зависимости от класса БПЛА. Это необходимо для гашения энергии удара и снижения поражающей способности взрывной ударной волны.

Ученые рассчитали показатели защиты для резервуаров, трансформаторов на подстанциях, технологических установок, а также линейных сооружений — например, технологических эстакад с трубопроводами и кабельной продукцией. Как отметили исследователи, такие эстакады являются важным элементом технологических цепочек, и их повреждение в результате атаки дрона способно полностью остановить работу предприятия.

24 мая Минобороны России сообщило о массированном ударе возмездия по Украине в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре. Поражены объекты военного управления Украины, а также ее авиабазы и военные заводы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Таллин объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Рубио сделал свой прогноз конфликта на Украине

    ВСУ провели переброску полка охраны особо важных объектов

    Россияне ответили за похищение проводов с трамвайного маршрута

    Раскрыт идеальный завтрак для психического благополучия в течение дня

    Иран восстановил доступ к ракетным базам у Ормузского пролива

    ВС России ударили «Искандером-М» по производству украинских дронов

    На Западе озвучили возникшую при создании истребителя-невидимки НАТО проблему

    Онколог рассказал россиянам об опасных родинках

    Двойную защиту зданий от атак БПЛА создали в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok