Знаменитого бодибилдера не стало в 22 года при загадочных обстоятельствах

Знаменитый бодибилдер Габриэль умер в 22 года

В Бразилии не стало знаменитого молодого бодибилдера Ганли Габриэля, который попал в больницу в состоянии комы. Об этом сообщает Daily Star.

Молодого человека из Сан-Паулу, у которого были сотни поклонников по всему миру, нашли на кухне его квартиры без признаков жизни в субботу, 23 мая. Габриэля доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли. Полиция классифицировала его смерть как странную, так как обстоятельства и причины случившегося установить не удалось. Атлету было 22 года.

По неподтвержденной информации, распространившейся в бразильских СМИ, у Габриэля случился приступ гипогликемии. Молодой человек прославился в социальных сетях после того, как стал выкладывать видео своих тренировок. При этом он говорил, что считает себя не блогером, а профессиональным спортсменом.

До того как увлечься бодибилдингом, Габриэль соревновался на профессиональном уровне в играх по франшизе Pokémon. На пике карьеры он входил в восьмерку лучших игроков Латинской Америки.

