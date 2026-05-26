Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:05, 26 мая 2026Из жизни

Знаменитого бодибилдера не стало в 22 года при загадочных обстоятельствах

Знаменитый бодибилдер Габриэль умер в 22 года
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Ganley / YouTube

В Бразилии не стало знаменитого молодого бодибилдера Ганли Габриэля, который попал в больницу в состоянии комы. Об этом сообщает Daily Star.

Молодого человека из Сан-Паулу, у которого были сотни поклонников по всему миру, нашли на кухне его квартиры без признаков жизни в субботу, 23 мая. Габриэля доставили в больницу, однако спасти его врачи не смогли. Полиция классифицировала его смерть как странную, так как обстоятельства и причины случившегося установить не удалось. Атлету было 22 года.

По неподтвержденной информации, распространившейся в бразильских СМИ, у Габриэля случился приступ гипогликемии. Молодой человек прославился в социальных сетях после того, как стал выкладывать видео своих тренировок. При этом он говорил, что считает себя не блогером, а профессиональным спортсменом.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

До того как увлечься бодибилдингом, Габриэль соревновался на профессиональном уровне в играх по франшизе Pokémon. На пике карьеры он входил в восьмерку лучших игроков Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что в Индии не стало знаменитого бодибилдера, который основал две сети фитнес-клубов и заработал миллионы. Приступ случился у спортсмена на глазах у родных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Падение российской студентки со скалы во время селфи сняли на видео

    В России раскрыли работу по вербовке трудовых мигрантов террористами

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok