Россия
09:52, 26 мая 2026Россия

Падение российской студентки со скалы во время селфи сняли на видео

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом падения студентки со скалы в Усольском районе Иркутской области. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых напротив скалы, видно стоящую на краю фигуру, которая начинает падать вниз, отскакивая от камней.

О происшествии на Белых скалах под Иркутском стало известно 25 мая. Как выяснилось, 24-летняя девушка делала селфи, когда сорвалась с высоты около 100 метров. Сотрудники скорой помощи забрали пострадавшую в больницу, однако спасти не смогли.

Ранее в Красноярске школьница во время селфи провалилась под лед. Девочка с другом гуляли по замерзшему озеру, когда на расстоянии около пяти метров от берега она решила сфотографироваться.

