Российская школьница провалилась под лед из-за одного действия

В Красноярске школьница провалилась под лед из-за попытки сделать селфи

В Красноярске школьница провалилась под лед на глазах у друга из-за попытки сделать селфи. Об этом сообщает министр здравоохранения Красноярского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Девочка с другом гуляли по замерзшему озеру. На расстоянии около пяти метров от берега она решила сделать селфи, но провалилась в ледяную воду.

Пострадавшей удалось самостоятельно выбраться на сушу, затем подростки пошли в ближайший магазин, чтобы согреться. Один из посетителей вызвал бригаду скорой помощи.

Ранее в Свердловской области двое мужчин, катавшихся на снегоходе, провалились под лед. Все произошло на Белоярском водохранилище. По словам местных, лед там тонкий, так как рядом находится АЭС, которая сбрасывает теплую воду.