Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 5 января 2026Россия

Россияне на снегоходе провалились под лед

На Урале двое мужчин на снегоходе провалились под лед
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Свердловской области двое мужчин, катавшихся на снегоходе, провалились под лед. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла на Белоярском водохранилище с двумя приятелями: 29-летним Ильей из Владимирской области и 51-летним Сергеем из Екатеринбурга. Местные говорят, что лед там тонкий, так как рядом находится АЭС, которая сбрасывает теплую воду.

Спасатели успели вытащить из воды Сергея, его экстренно госпитализировали, но врачи реанимации не смогли его спасти. Илью до сих пор не нашли.

Сергей работал директором в свердловской строительной фирме, а его молодой товарищ — фитнес-тренер. Илья увлекался пауэрлифтингом и в прошлом работал спасателем на пляже.

2 января сообщалось, что в Мурманской области во время занятия айс-флоатингом пропала без вести женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Мадуро стал на шаг ближе к суду в США

    Орбан жестко высказался о сравнении атаки США на Венесуэлу с СВО

    В РПЦ призвали россиян отказаться от свинского образа жизни на Рождество

    Бывшая помощница Байдена раскрыла его настоящее отношение к России

    Стал известен новый главный тренер «Спартака»

    Совершено нападение на дом вице-президента США

    В России оценили сроки создания буферной зоны на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok