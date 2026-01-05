Россияне на снегоходе провалились под лед

На Урале двое мужчин на снегоходе провалились под лед

В Свердловской области двое мужчин, катавшихся на снегоходе, провалились под лед. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла на Белоярском водохранилище с двумя приятелями: 29-летним Ильей из Владимирской области и 51-летним Сергеем из Екатеринбурга. Местные говорят, что лед там тонкий, так как рядом находится АЭС, которая сбрасывает теплую воду.

Спасатели успели вытащить из воды Сергея, его экстренно госпитализировали, но врачи реанимации не смогли его спасти. Илью до сих пор не нашли.

Сергей работал директором в свердловской строительной фирме, а его молодой товарищ — фитнес-тренер. Илья увлекался пауэрлифтингом и в прошлом работал спасателем на пляже.

2 января сообщалось, что в Мурманской области во время занятия айс-флоатингом пропала без вести женщина.