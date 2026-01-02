Занимавшаяся айс-флоатингом в российском регионе женщина пропала без вести

Женщину унесло течением во время занятия айс-флоатингом в Мурманской области

В российском регионе во время занятия айс-флоатингом пропала без вести женщина. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел в акватории реки Туломы в Мурманской области 1 января. Женщина 1968 года рождения плавала в гидрокостюме вместе с группой. Позже занимавшуюся ледовым дрейфом гражданку унесло течением.

На данный момент ее местонахождение не установлено. Следственный комитет области возбудил уголовное дело.

