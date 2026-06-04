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09:30, 4 июня 2026Путешествия

11 стран Европы потребовали ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам

RMF24: Польша, Чехия и Дания потребовали ужесточить правила выдачи шенгена россиянам
Алина Черненко

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom

11 европейских стран, в том числе не входящие в Европейский союз, потребовали ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает польское издание RMF24 со ссылкой на соответствующее письмо в Европейскую комиссию.

По данным источника, речь идет о Польше, Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии и Исландии. От имени Польши документ подписали министр иностранных дел Радослав Сикорский и глава министерства внутренних дел Марцин Кервинский.

«В преддверии летнего сезона мы считаем крайне важным еще раз подчеркнуть необходимость сохранения ограничительной визовой политики для российских заявителей», — говорится в письме.

Как пишет источник, министры не скрывают своего негодования по поводу увеличения числа виз, выданных россиянам.

Ранее сообщалось, что российским туристам стали реже отказывать в выдаче шенгенских виз. В 2025 году доля отказов снизилась с 7,4 до 6,3 процента.

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