Школьница пошла выносить мусор и пропала в российском регионе

В Забайкалье нашли школьницу, которая ушла выбрасывать мусор и пропала

В Забайкалье завершились поиски 12-летней девочки, которая исчезла, когда пошла выносить мусор. Об этом сообщается в Тelegram-канале краевого СУ СК России.

Инцидент случился в городе Могоча в Забайкальском крае. Как уточняют следователи, с девочкой сейчас все в порядке, с ней работают специалисты.

Подчеркивается, что сейчас идет доследственная проверка по факту произошедшего. В правоохранительных органах добавили, что школьница пропала 31 декабря, когда вышла из дома, чтобы выбросить мусор, передает РИА Новости.

