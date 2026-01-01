Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:52, 1 января 2026Россия

Школьница пошла выносить мусор и пропала в российском регионе

В Забайкалье нашли школьницу, которая ушла выбрасывать мусор и пропала
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Забайкалье завершились поиски 12-летней девочки, которая исчезла, когда пошла выносить мусор. Об этом сообщается в Тelegram-канале краевого СУ СК России.

Инцидент случился в городе Могоча в Забайкальском крае. Как уточняют следователи, с девочкой сейчас все в порядке, с ней работают специалисты.

Подчеркивается, что сейчас идет доследственная проверка по факту произошедшего. В правоохранительных органах добавили, что школьница пропала 31 декабря, когда вышла из дома, чтобы выбросить мусор, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез. Последний раз мужчину видели 13 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В Турции назвали «козыри» Украины

    Названы потери ВСУ при ударе по казармам в Черниговской области

    На Западе высказались о судьбе Европы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Ким Чен Ын поздравил служащих в России военных из КНДР

    ВСУ более двух недель комплектовали подразделения для контратак и потерпели неудачу

    Школьница пошла выносить мусор и пропала в российском регионе

    Экс-помощница Байдена раскрыла отношение Трампа к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok