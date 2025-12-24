Российский пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез

В Волгоградской области пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез

В Волгоградской области 67-летний пенсионер ушел пасти стадо и бесследно исчез. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Предположительно, россиянин мог попасть в буран. Последний раз мужчину видели 13 декабря.

Его хватился фермер из Средней Камышинки, у которого тот жил и работал. Предприниматель пояснил, что у пропавшего не осталось семьи и близких, а место прописки в паспорте и вовсе более не существует.

Он отметил, что пастуха даже пытались искать с помощью дрона. Однако результатов это не принесло.

До этого сообщалось, что в Хабаровске 21-летний молодой человек ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез.

Еще раньше в Саратове двое жителей пропали после начала отношений и через длительное время нашлись без признаков жизни на берегу.