14:48, 6 декабря 2025Силовые структуры

Двое россиян пропали после начала отношений и через неделю нашлись мертвыми на берегу

Mash: Пропавших в Саратове молодых людей нашли мертвыми на берегу Волги
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Следком 64»

В Саратове двое местных жителей, пропавших неделю назад, были найдены мертвыми на берегу Волги. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как выяснило издание, 21-летний молодой человек и 19-летняя девушка познакомились 26 ноября и начали отношения. Через два дня россиянка по неизвестной причине оставила у подруги свой телефон и ушла к парню. Последний раз пару видели на пересечении улиц Московской и Вольской.

Молодых людей без признаков жизни нашли 6 декабря на набережной. При этом их документы и часть одежды лежали в мусорке в центре города. Все вещи были в грязи.

По предварительным данным, жертвы неопределенного пока происшествия ни с кем не конфликтовали. Девушка занималось фехтованием, а молодой человек рисовал и читал рэп. Друзья пары считают, что они были похищены. В свою очередь, силовики возбудили уголовное дело о насильственном лишении жизни.

Ранее в гараже в Выборгском районе Ленинградской области нашли без чувств двоих мужчин и двух школьниц. Спасти удалось только одну девочку, ее доставили в больницу в регионе с предварительным диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода».

