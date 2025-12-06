Двое россиян пропали после начала отношений и через неделю нашлись мертвыми на берегу

В Саратове двое местных жителей, пропавших неделю назад, были найдены мертвыми на берегу Волги. Об этом пишет Mash в Telegram.
Как выяснило издание, 21-летний молодой человек и 19-летняя девушка познакомились 26 ноября и начали отношения. Через два дня россиянка по неизвестной причине оставила у подруги свой телефон и ушла к парню. Последний раз пару видели на пересечении улиц Московской и Вольской.
Молодых людей без признаков жизни нашли 6 декабря на набережной. При этом их документы и часть одежды лежали в мусорке в центре города. Все вещи были в грязи.
По предварительным данным, жертвы неопределенного пока происшествия ни с кем не конфликтовали. Девушка занималось фехтованием, а молодой человек рисовал и читал рэп. Друзья пары считают, что они были похищены. В свою очередь, силовики возбудили уголовное дело о насильственном лишении жизни.
