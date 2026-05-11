16:05, 11 мая 2026Бывший СССР

В Грузии избрали нового патриарха

Новым патриархом Грузии избрали владыку Шио, который будет носить имя Шио III
Андрей Шеньшаков

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Расширенное церковное собрание избрало нового патриарха Грузинской церкви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на владыку Анания.

142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии был избран владыка Шио, который был местоблюстителем прежнего главы церкви Илии II. «Католикосом-Патриархом автокефальной апостольской православной церкви всея Грузии избран митрополит Шио», — сообщил Анания, отметив, что новый глава получил 22 голоса из 39.

Интронизация нового патриарха, который будет носить имя Шио III, пройдет 12 мая.

Ранее стало известно, что константинопольский патриарх захотел подчинить влиянию Грузинскую православную церковь. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

