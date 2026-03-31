Бывший СССР
15:03, 31 марта 2026

Константинопольский патриарх захотел подчинить влиянию Грузинскую православную церковь

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Константинопольский патриарх Варфоломей захотел подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь (ГПЦ). Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ, передает ТАСС.

«По поступающей в СВР информации, Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй"», — сообщили в ведомстве.

По информации СВР РФ, поводом для этого стала кончина католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Уточняется, что патриарх Варфоломей хочет продвинуть на освободившийся пост своих кандидатов, например, митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили).

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни 17 марта. За несколько часов до этого он был госпитализирован с желудочным кровотечением.

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Ушедший из России автогигант столкнулся с резким падением производства

    Все новости
