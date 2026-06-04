Инвесторов напугал перегрев рынка искусственного интеллекта

Bloomberg: Инвесторы стали избавляться от японских акций, опасаясь пузыря ИИ

Иностранные инвесторы стали активно избавляться от японских акций. Об этом сообщило Bloomberg.

Агентство сослалось на данные Japan Exchange Group, согласно которым за неделю, закончившуюся 29 мая, иностранные инвесторы продали эти ценные бумаги почти на 2,5 миллиарда долларов. Это случилось на фоне того, что японский технологический индекс Nikkei 225 впервые превысил отметку в 65 000 пунктов, в основном благодаря акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом. Речь идет о SoftBank Group, Kioxia Holdings и Murata Manufacturing. Однако быстрый рост Nikkei вызвал опасения по поводу перегрева рынка у некоторых участников, что побудило их зафиксировать прибыль.

«Растет ощущение, что ИИ превращается в пузырь, и мы считаем, что около 70 процентов роста японского фондового рынка в 2026 году придется на акции компаний, работающих в экосистеме ИИ», — сказал управляющий директор британской аналитической компании Pelham Smithers Associates Пелхэм Смитерс.

Он полагает, что глобальные инвесторы проявляют все больше осторожности и хотят уйти из Японии и вложить деньги в менее развитые в сфере ИИ рынки, такие как Европа.

По прогнозам Международного валютного фонда, бум искусственного интеллекта опасен грандиозным крахом из-за слишком оптимистичных ожиданий. Обрушение этого рынка будет таким мощным, что его можно будет сравнить с крахом доткомов в 2000-2001 годах.